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Под Астраханью продолжат ремонт одной из самых убитых дорог

Под Астраханью продолжат ремонт одной из самых убитых дорог

ГКУ «Астраханьавтодор» разыгрывает контракт на ремонт участка автодороги Маячное – Житное – Краса. Ремонт этой трассы, ведущей к запаромным селам Икрянинского района, давно назрел: некоторые участки стали совсем непроезжие.

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