В Гатчине женщина насмерть забила собутыльника вилами и лопатой

В Гатчине 42-летняя женщина получила 9 лет колонии за жестокое убийство знакомого вилами и лопатой. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».
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