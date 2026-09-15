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Аргументы и Факты

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В Гатчине женщина насмерть забила собутыльника вилами и лопатой

В Гатчине 42-летняя женщина получила 9 лет колонии за жестокое убийство знакомого вилами и лопатой. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

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