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Вот история

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Накопительный счет вместо вклада: скрытые риски, которые могут обнулить доход

Накопительный счет вместо вклада: скрытые риски, которые могут обнулить доход

В последнее время замечаю, как многие вокруг меня с уверенностью рассуждают о том, что накопительные счета полностью заменили классические вклады.

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