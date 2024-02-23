Американский модуль Odysseus совершил посадку на поверхность Луны

Американский космический аппарат Nova-C, который также называют Odysseus («Одиссей»), достиг поверхности Луны, сообщает издание Quartz со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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