БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Они будут достойны наказания»

«Они будут достойны наказания»

Ю. И. Репин «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь» Рубеж р. Ялу Генерал Куропаткин прибыл в Ляоян 28 марта 1904 года и исходил из оборонительной стратегии: заманивать врага вглубь континента, растягивая его коммуникации и отдаляя от главных баз снабжения, в это время собирать силы и средства для будущего контрнаступления («Отступать настолько медленно, насколько это возможно»).

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