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ТАСС

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Кондрашов: ИИ необходимо поставить на службу фактчекинга

Кондрашов: ИИ необходимо поставить на службу фактчекинга

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Андрей Кондрашов заявил о необходимости использования искусственного интеллекта для выявления дезинформации.

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