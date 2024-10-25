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Владельцы разрушившего мост в Балтиморе судна выплатят США более $100 млн

Владельцы разрушившего мост в Балтиморе судна выплатят США более $100 млн

Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, которое разрушило мост в американском Балтиморе, согласились выплатить компенсацию в размере свыше $100 млн для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США.

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