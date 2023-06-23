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Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной для релокантов из России страной

Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной для релокантов из России страной

Социологи Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн» провели исследование в девяти странах бывшего СССР и пришли к выводу, что Таджикистан является самой дружелюбной страной по отношению к релокантам из России.

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