В особняке Смольного института состоялась торжественная церемония награждения

В среду, 6 марта, в рамках мероприятия, организованного по инициативе Президента России Владимира Путина, губернатор Александр Беглов вручил государственные награды и почетные грамоты 69-ти экспертам в области науки, культуры, медицины, судостроения и транспорта.
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