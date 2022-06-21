Картина дня. Финансы

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Украина обстреляла буровые платформы «Черноморнефтегаза»

Украина обстреляла буровые платформы «Черноморнефтегаза»

Украинские боевики атаковали три российские буровые платформы компании «Черноморнефтегаз», установленные на Одесском месторождении в Чёрном море.

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