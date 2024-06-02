Виновата мать! А если виноват отец, то все равно виновата мать

Владимир Соколов

😂 после решения суда-нет исключительных оснований «для разлучения дочери с матерью», а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, «не осознает свои собственные интересы», у мужчины больше никогда не будет никаких прав и обязанностей. так что занимайтесь и отвечайте бабы за своего ребенка в одиночку)) забудьте про мужчин.