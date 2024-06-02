Милонов последнее время фонтанирует законодательными инициативами как теплая бутылка газировки. Недавно он призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике, хотя мы вроде и не пыталось.
Виновата мать! А если виноват отец, то все равно виновата мать
Комментарии
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Владимир Соколов
😂 после решения суда-нет исключительных оснований «для разлучения дочери с матерью», а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, «не осознает свои собственные интересы», у мужчины больше никогда не будет никаких прав и обязанностей. так что занимайтесь и отвечайте бабы за своего ребенка в одиночку)) забудьте про мужчин.
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14 час.
Л
Линд
Адепт позняковской секты мг просто затычка в каждой дырке) А тебя видно псина родила,да?
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14 час.
Владимир Соколов
таким решением суда государство лишило всех мужчин страны своих детей)) так что не стоит пыжиться и выдавать желаемое за действительное.
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11 час.
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