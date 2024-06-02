Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Виновата мать! А если виноват отец, то все равно виновата мать

Виновата мать! А если виноват отец, то все равно виновата мать

Милонов последнее время фонтанирует законодательными инициативами как теплая бутылка газировки. Недавно он призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике, хотя мы вроде и не пыталось.

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Комментарии
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Владимир Соколов
😂 после решения суда-нет исключительных оснований «для разлучения дочери с матерью», а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, «не осознает свои собственные интересы», у мужчины больше никогда не будет никаких прав и обязанностей. так что занимайтесь и отвечайте бабы за своего ребенка в одиночку)) забудьте про мужчин.
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14 час.
Л
Линд
Адепт позняковской секты мг просто затычка в каждой дырке) А тебя видно псина родила,да?
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14 час.
Владимир Соколов
таким решением суда государство лишило всех мужчин страны своих детей)) так что не стоит пыжиться и выдавать желаемое за действительное.
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11 час.

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