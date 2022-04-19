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Спаллетти об 1:1 с «Ромой»: «Наполи» пропустил абсолютно необязательный гол»

Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1). Главный тренер «Наполи» высказался после матча 33-го тура Серии А, в котором римляне отыгрались на 91-й минуте.

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