Спаллетти об 1:1 с «Ромой»: «Наполи» пропустил абсолютно необязательный гол»

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Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1). Главный тренер «Наполи» высказался после матча 33-го тура Серии А, в котором римляне отыгрались на 91-й минуте.