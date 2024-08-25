Директор ГК "Строительная перспектива" выделил 5 млн на обновление "Трассы здоровья"

На данный момент уже ведутся работы по ликвидации "проблемных" мест на любимой барнаульцами лесной тропе В Барнауле ведутся работы по приведению в порядок некоторых участков "Трассы здоровья", на которые ранее жаловались жители города.
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