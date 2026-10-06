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Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты

Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты

Чужая банковская карта может оказаться на улице, в магазине, банкомате или общественном транспорте. Первая мысль — найти владельца и лично передать ему находку.

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