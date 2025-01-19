"Мы здесь власть!": Мигрантов сбивают в организованную группу. Кто возглавил движение? Роман Силантьев прокомментировал скандальное заявление главы Совета улемов ДУМ России: "В том же Дагестане этого Аляутдинова не пускают даже на порог.
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