"Мы здесь власть!": Мигрантов сбивают в организованную группу. Кто возглавил движение? Роман Силантьев прокомментировал скандальное заявление главы Совета улемов ДУМ России: "В том же Дагестане этого Аляутдинова не пускают даже на порог.