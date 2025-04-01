Вибрации уничтожили Starship: раскрыта причина взрыва космического корабля SpaceX Starship во время седьмого испытательного полёта

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило расследование аварии, произошедшей во время седьмого полёта огромного корабля Starship компании SpaceX — он закончился зрелищным взрывом над Атлантическим океаном.
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