«Ожидание будет того стоить»: новая демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впечатли...

«Ожидание будет того стоить»: новая демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впечатлила журналистовСтудия GSC Game World привезла на фестиваль Summer Game Fest не только новый трейлер своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.