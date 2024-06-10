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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ожидание будет того стоить»: новая демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впечатли...

«Ожидание будет того стоить»: новая демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впечатли...

«Ожидание будет того стоить»: новая демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впечатлила журналистовСтудия GSC Game World привезла на фестиваль Summer Game Fest не только новый трейлер своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.

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