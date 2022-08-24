В Краснодарском крае направлено в суд многоэпизодное уголовное дело

Следственным отделением ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 159, 325 и 174 УК РФ «Кража», «Мошенничество», «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений».
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