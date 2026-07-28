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«Сересо Осака» «Боруссия Д», 29 июля 2026 года: коэффициенты букмекеров на матч Товарищеских матчей (клубы)

Матч пройдет в рамках Товарищеских матчей (клубы) 29 июля 2026 года на стадионе «Янмар Ханасака Стэдиум» в Осаке.

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