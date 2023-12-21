При обстреле украинскими войсками Горловки был поврежден водоканал

Мэр Горловки Иван Приходько в четверг, 21 декабря, предоставил информацию о том, что в ходе обстрела украинскими войсками территории города накануне была повреждена нитка канала "Северский Донец - Донбасс".
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