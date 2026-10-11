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Школьник из Петербурга заказал посылку, сделал "коктейль" в термокружке и умер

Школьник из Петербурга заказал посылку, сделал "коктейль" в термокружке и умер

РЕН ТВ В Санкт-Петербурге семья 16-летнего школьника добивается расследования обстоятельств его гибели после употребления вещества, приобретенного на интернет-площадке.

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