The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, sharply changed his rhetoric towards Washington and again spoke about his readiness for negotiations after Western media publications about the discontent of US President Donald Trump.
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