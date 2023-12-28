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Разрешение на использование б/у запчастей во время ремонта по ОСАГО могут дать к концу 2024 года

Разрешение на использование б/у запчастей во время ремонта по ОСАГО могут дать к концу 2024 года

Список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте, появится в июле.Разрешение на использование б/у запчастей во время ремонта по ОСАГО могут дать к концу 2024 года, список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте, появится в июле.

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