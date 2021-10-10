Сенатор Пушков назвал слова советника офиса Зеленского о Крыме глупостью

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма.
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