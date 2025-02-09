Азербайджанский гранат снижает риск развития шести видов рака, выяснили ученые.

FSN: экстракт, масло и сок граната снижают риск развития шести видов рака.Ученые из университета сваби (Пакистан) в составе международного научного коллектива установили, что плоды, кожура, масло, экстракт и сок граната могут снижать риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки.