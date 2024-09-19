СВО как противостояние между патриотами и компрадорами

ЛК

Людмила Кожевникова

Наша беда, огромная беда, что разрушив стройную поступатпльную систему с чёткими целями прогрессивного будущего- мы так и не родили чего-то понятного прозрачного, что могло бы воодушевлять и вести вперёд тот самый народ, о котором всё так любят говорить, и на который, в итоге, всём наплевать.. Эти разговоры об империи, эти имперские замашки- это путь пятками назад. Империя, имперские замашки, лизоблюды, имперский двор, и, конечно же император! И этот бред преподносится, как какая-то панацея! Тьма! Не проблеска надежды.,. Религия! Да, она нужна сейчас, чтобы людям хоть за что-то цепляться,. 21 век! Третье тысячелетие! Наука... Где те могучие умы, что думали о будущем! Что вообще происходит с миром, в котором клоун может диктовать какие-то условия и развязывать войны, которые ясно кому нужны! , Империя!!! Как кто-то говорил- не смешите мои тапочки!!!