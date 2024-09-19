Крутейшая статья Р. Ищенко, обязательная к прочтению и крайне желательная для распространения.
СВО как противостояние между патриотами и компрадорами
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Очередной Хрущев появился!
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23 час.
Sergiy Che
Vasiliy Belokurov претендует на роль очередного Хруща?? Соболезную его родне... 😉
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22 час.
ЛК
Людмила Кожевникова
Наша беда, огромная беда, что разрушив стройную поступатпльную систему с чёткими целями прогрессивного будущего- мы так и не родили чего-то понятного прозрачного, что могло бы воодушевлять и вести вперёд тот самый народ, о котором всё так любят говорить, и на который, в итоге, всём наплевать.. Эти разговоры об империи, эти имперские замашки- это путь пятками назад. Империя, имперские замашки, лизоблюды, имперский двор, и, конечно же император! И этот бред преподносится, как какая-то панацея! Тьма! Не проблеска надежды.,. Религия! Да, она нужна сейчас, чтобы людям хоть за что-то цепляться,. 21 век! Третье тысячелетие! Наука... Где те могучие умы, что думали о будущем! Что вообще происходит с миром, в котором клоун может диктовать какие-то условия и развязывать войны, которые ясно кому нужны! , Империя!!! Как кто-то говорил- не смешите мои тапочки!!!
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9 час.
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