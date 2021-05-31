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Российскому газу приписали американские недостатки

Российскому газу приписали американские недостатки

Вашингтон нашел очередной аргумент против «Северного потока – 2»: на сей раз в ход пошла забота об окружающей среде.

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Максим Буров
Это,не наш газ грязный,а их санкции - самая грязная форма подлого давления на экономику России. То-то за Украину так и топят, будто у тех стоит секретная амеровская прачечная по отмывке газа для запада.
кормчий
А что эта глава Минэнерго Пиндосии звиздатый химик ? Через Цэевропу идет один газ ( чистый ), а по СП - 2 этот же газ, но " грязный . Этой дуре надо включить мозги,если они у неё есть !"
Natalija Osminina
Как можно включить то, чего нет?
Валера Морозов
Какие же они убогие...

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