«Глаза в глаза. Момент — полувечность», — Чернышев вспомнил, как влюбился в Заворотнюк с первого взгляда

Согласитесь, распознать, когда брак основан на любви, можно мгновенно. Пары, которые присутствуют в российском шоу-бизнесе, часто хвалятся своими семьями, отношениями, но так бывает, что часто расстаются и людям кажется, что рассказы об идеальной семейной жизни были недостаточно искренними.