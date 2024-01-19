«Глаза в глаза. Момент — полувечность», — Чернышев вспомнил, как влюбился в Заворотнюк с первого взгляда

Согласитесь, распознать, когда брак основан на любви, можно мгновенно. Пары, которые присутствуют в российском шоу-бизнесе, часто хвалятся своими семьями, отношениями, но так бывает, что часто расстаются и людям кажется, что рассказы об идеальной семейной жизни были недостаточно искренними.
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