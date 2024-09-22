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Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 23 сентября

Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 23 сентября

В регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на 23 сентября.

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