Роспотребнадзор: вызвавшую эпидемию ботулизма фасоль закупали за рубежом

Фасоль, которая вызвала массовые заболевания ботулизмом в России, была закуплена за границей. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.
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