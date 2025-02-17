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Не только Зеленский. Трамп раздал «черные метки»

Не только Зеленский. Трамп раздал «черные метки»

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Alex Brandon  21 тыс прочтений Вчера Михаил Катков Президент США демонстративно налаживает отношения с Россией и даже не пытается скрыть своего презрения к Евросоюзу.

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