Не только Зеленский. Трамп раздал «черные метки»

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Alex Brandon 21 тыс прочтений Вчера Михаил Катков Президент США демонстративно налаживает отношения с Россией и даже не пытается скрыть своего презрения к Евросоюзу.
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