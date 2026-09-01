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ИА Регнум

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Путин заявил о винеЯпонии за срыв контактов по мирному договору

Путин заявил о винеЯпонии за срыв контактов по мирному договору

Вина за срыв контактов между Россией и Японией по мирному договору полностью лежит на Токио. Соответствующее заявление 1 сентября сделал российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам саммита ШОС в Бишкеке.

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