Свердловский Минздрав: состояние пострадавшей при взрыве газа нормальное

В Минздраве Свердловской области оценили как нормальное состояние девушки, пострадавшей в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов поселка Буланаш, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
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