НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Терзич про 1:0 с «ПСЖ»: «Заслуженная победа «Боруссии», хорошая игра. Нужна ничья в ответном матче, но хотим выиграть»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. «Заслуженная победа, команда показала хорошую игру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх