Ромашина заявила, что атлетам спортсменам не хватает российских спортсменок

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, говоря об отношении иностранных спортсменов к отстранению российских атлетов, заявила, что существуют те, кто хочет возвращения России на международные турниры.
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