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Ромашина заявила, что атлетам спортсменам не хватает российских спортсменок

Ромашина заявила, что атлетам спортсменам не хватает российских спортсменок

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, говоря об отношении иностранных спортсменов к отстранению российских атлетов, заявила, что существуют те, кто хочет возвращения России на международные турниры.

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