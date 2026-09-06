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«Волчанский котёл»: ВСУ затыкают дыры в обороне под Харьковом женщинами

«Волчанский котёл»: ВСУ затыкают дыры в обороне под Харьковом женщинами

В Харьковской области после формирования «Волчанского котла» интенсивность боёв не снижается. Командование украинской армии стремится всеми силами прорвать окружение на северо-востоке области.

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