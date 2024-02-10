Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало свыше 50 миллионов просмотров на платформе Х. Президент рассказал журналисту об истории отношении России и Украины, причинах спецоперации и перспективах нынешнего конфликта.
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