В Амурской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ВСУ

В Амурской области задержали жителя Благовещенска по подозрению в совершении государственной измены. «Пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», - заявила официальный представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова.