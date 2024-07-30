Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Амурской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ВСУ

В Амурской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ВСУ

В Амурской области задержали жителя Благовещенска по подозрению в совершении государственной измены. «Пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», - заявила официальный представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова.

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