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Канат Ислам о возвращении в бокс: «Планирую провести бой осенью»

Казахстанский боксер Канат Ислам рассказал о возвращении в большой бокс: «Я взял большой отдых после боя в октябре 2022 года.

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