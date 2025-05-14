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Петербургский дневник

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Стало известно, как проходит зачисление в вузы России в 2025 году

Стало известно, как проходит зачисление в вузы России в 2025 году

В этом процессе есть изменения Директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов рассказал RT, как проходит зачисление в вузы в 2025 году.

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