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Царьград

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Не братья? Слова Лаврова об отношениях с Китаем вызвали резонанс - Sohu

Не братья? Слова Лаврова об отношениях с Китаем вызвали резонанс - Sohu

Sohu: Лавров вызвал резонанс, раскрыв истинный характер отношений России и Китая. В Поднебесной признаются, этого они и хотели услышать.

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