В Госсовете Татарстана разработают ограничения эксплуатации квадроциклов и питбайков

В Госсовете Татарстана собирают материалы в Госдуму России для разработки законодательных ограничений приобретения и эксплуатации квадроциклов, скутеров, питбайков и других средств индивидуальной мобильности.
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