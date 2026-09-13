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Эрик Гарсия после 4:2 с «Леванте»: «Газон не очень помогал, плюс время начала игры, жара. Это сложное поле. Матч должен стать для «Барсы» уроком»

Эрик Гарсия высказался после победы «Барселоны» над « Леванте » (4:2) в выездном матче 5-го тура Ла Лиги .

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