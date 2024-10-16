В Ленобласти завершают ремонт дороги между Репино и выездом в сторону Симагино

Обновили восемь километров асфальта Завершается ремонт дороги в Ленинском между Репино и выездом в сторону Симагино: обновили восемь километров асфальта, установили новые автобусные остановки, укрепили обочины и установили барьерные ограждения, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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