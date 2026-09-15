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Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске: взорвавший БПЛА изрешетил машину

Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске: взорвавший БПЛА изрешетил машину

Муж 28-летней Динары, которая погибла в Нижнекамске в результате удара украинского беспилотника, рассказал RT о трагедии — девушка ехала на такси, когда осколки взорвавшегося БПЛА изрешетили машину.

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