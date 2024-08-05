Боруссия Д — Астон Вилла: прогноз на матч 10 августа 2024 года

Бонус от «Лиги Ставок»: фрибет 2 222 ₽ новым игрокам! Дата матча: 10 августа 2024 года Место проведения: Сигнал Идуна Парк Превью матча: Матч между Боруссией Дортмунд и Астон Виллой обещает быть напряженным и интересным, так как обе команды стремятся продемонстрировать свою готовность к новому сезону.