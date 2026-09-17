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Дмитрий Медведев: «Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде»

Дмитрий Медведев: «Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, где рассказал, какие условия нужны для масштабирования инновационной среды в стране.

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