Дмитрий Медведев: «Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, где рассказал, какие условия нужны для масштабирования инновационной среды в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Выпускник СГМУ ли...
- GS Средняя пенсия не...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым