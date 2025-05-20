«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин не хочет помогать старшим детям

Иосиф Пригожин и Валерия строят дом. В каком стиле они планируют обустроить жилище? И зачем народная артистка РФ решила организовать там салон красоты? Правда, что она собралась сажать огород? Как певица чувствует себя в роли дважды бабушки? И почему Пригожин не хочет помогать своим старшим детям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».