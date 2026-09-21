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Американский форвард ХК «Торпедо» Веккьоне объяснил, почему боялся ехать в Россию

Американский форвард ХК «Торпедо» Веккьоне объяснил, почему боялся ехать в Россию

Американский нападающий ХК «Торпедо» Майкл Веккьоне высказался о приезде в Россию. «У меня здесь нет ни одной проблемы.

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