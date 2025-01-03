Максим Гольдарб: «Скандал в Twitter»: Украинцы массово послали Зеленского в новогоднюю ночь

В ленте Твиттера/Х вчера тысячи реакций украинцев на поздравления Зеленского. Выглядят они примерно одинаково: скриншот с экрана с Зеленским, крупным планом средний палец или несколько средних пальцев и ругательные послания под твиттом.
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